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За сутки два больших пожара локализованы на Чукотке

  /   Обновлено: 18 августа 2021 15:23
Общество
За сутки два больших пожара локализованы на Чукотке
Global Look Press  /  Gaston Brito / dpa

Анадырь, 18 августа. В Билибинском районе Чукотского автономного округа за минувшие сутки локализовали два крупных пожара.

Очаги пожаров находятся на расстоянии 104 и 117 километров от города Билибино. Площадь, затронутая огнем, составляет 4200 и 10 750 га соответственно.

В процессе тушения пожаров участвуют 36 человек, 30 из них из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана». При тушении используют ранцевые огнетушители, мотопомпы, бензопилы и зажигательные аппараты для устройства встречного пала. Об этом сообщает издание«Госновости».

Сейчас в Билибинском районе есть еще три пожара общей площадью 1766 га. Всего с начала сезона в округе обнаружили 82 пожара на 234 тысячах гектаров. Сегодня обстановку отслеживают дистанционно с помощью системы Рослесхоза. В Чукотском лесничестве действует особый противопожарный режим. В Билибинском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров.

Ситуацию с подтоплениями и пожарами в России лично контролирует президент Владимир Путин. При возникновении необходимости он корректирует работу федеральных и региональных органов власти.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ направило в Якутию дополнительную технику для локализации пожаров.

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