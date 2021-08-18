ЛНА использовала воздушный мост для оказания медпомощи южным городам Ливии

Триполи, 18 августа. Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) по поручению фельдмаршала Халифы Хафтара использовало воздушный мост, чтобы оказать медицинскую помощь южным городам североафриканской страны. Доставили оборудование и медикаменты, а также вакцины от коронавируса и сыворотки от укусов скорпиона.

Директор Управления медицинского обеспечения Феццана уточнил, что в соответствии с квотами, установленными Национальным центром по контролю за заболеваниями, отправлено пять тысяч доз сыворотки от укусов скорпиона и 66 450 вакцины против COVID-19, которые распределят в муниципалитетах южного региона.

По его словам, руководителям медучреждений выдадут необходимое количество лекарств в аптеках. Представители больницы в Сабхе добавили, что сыворотки быстро заканчиваются в связи с увеличением числа инфицированных, особенно среди детей.

Ранее Национальная комиссия по правам человека Ливии осудила регион Феццан за смертельные случаи среди несовершеннолетних, укушенных скорпионами. Южным городам не хватает препаратов, чтобы спасти подростков от яда.