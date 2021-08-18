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«ФАН повсюду»: каковы перспективы формирования нового Северного альянса в Афганистане
Весь мир
«ФАН повсюду»: каковы перспективы формирования нового Северного альянса в Афганистане
wikipedia.org  /  Jim Garamone

Талибы, захватившие власть в Афганистане, 17 августа провели первую пресс-конференцию. Представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан»1 не хочет враждебных отношений ни с кем на мировой арене и озвучил ряд обещаний, дав понять, чего от них ждать.

В то же время в Панджшере собираются силы, противящиеся установлению власти талибов. Сообщается, что жители провинции поднимают старые флаги Северного Альянса, а силы сопротивления, верные и.о. президента Амрулле Салеху, начали активные бои с боевиками радикального движения и отбили район Чарикар в провинции Парван. Кроме того, в регион направляются около десяти тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.

О ситуации в Афганистане и перспективах формирования нового Северного альянса беседуем с востоковедом, главой Евразийского аналитического клуба Никитой Мендковичем.

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В выпуске:

Перспективы формирования Северного альянса-2 в Афганистане.

Почему Байден решился на вывод войск, не считаясь с политическими потерями?

Какие выводы партнеры США могут сделать по итогам последних событий в Афганистане?

Какую опасность «Талибан» и его союзники могут представлять приграничным странам?

Какие у талибов есть легальные варианты восстановления экономики Афганистана?

Насколько опасен «Талибан» для Туркмении?

Что может ждать Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: каковы перспективы формирования нового Северного альянса в Афганистане
сша афганистан талибан северный альянс
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