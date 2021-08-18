Англичанин назвал четыре вещи, которые его поразили во время поездки в русскую деревню

Ярославль, 18 августа. Ведущий канала Skyeng на YouTube Джордан рассказал, как он посетил российскую деревушку Мартыново в Ярославской области. Путешественник поведал, что его там поразило.

В первом выпуске про русскую глубинку, который уже скоро появится на Ютуб, Джордан познал все прелести сельских дорог и научился доить корову. По словам парня, больше всего его поразили четыре вещи.

Во время поездки Джордан узнал, что люди в России знают немецкий язык лучше, чем английский — мировой. Когда местные понимали, что к ним приехал иностранный гость, то сразу начинали говорить по-немецки

«Я ожидал, что местные будут лучше говорить по-английски. Зато мы очень много говорили по-русски. Сейчас я знаю, что вооружен необходимой лексикой», — рассказал блогер «Skyeng magazine»

Мужчину поразило, что в деревне люди очень много работают. Турист рассказал, что жители Мартыново очень рано встают и начинают трудиться, а заканчивают уже в полночь. Парень и сам попробовал помочь местным — сел доить корову.

Джордан также удивился тому, что в сельской местности есть своя инфраструктура. В ларьке стоит терминал, построен гостевой дом и даже есть туристические достопримечательности.

«Да, я увидел брошенные дома, но в большинстве кто-то жил. Не сказать, что все они выглядели процветающими, но точно не разваливающимися», — пояснил ютубер.

Кроме того, молодой человек отметил, что в Мартыново обитает много разных зверей. В глубинке он столкнулся с привычными обитателями любой русской деревни — курами, кроликами, котами и пчелами. Однако особенно парня поразили не животные. Джордан отметил, что открытием для него стали сплетни. По словам блогера, раньше он с ними вообще не сталкивался.

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