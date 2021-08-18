Россияне высмеяли семь препятствий "Северному потоку — 2" от Handelsblatt

Берлин, 18 августа. Интернет-комментаторы отреагировали на размышления немецких журналистов о неких препятствиях для российского проекта «Северный поток — 2».

По мнению автора Handelsblatt Евы Фишер, трубопровод столкнется с семью проблемами. Это третий энергопакет Евросоюза, влияющий на участие «Газпрома» в работе газопровода, позиция Прибалтики с Польшей, а также возможная победа «Зеленых» на выборах в бундестаг. Также на «СП-2» может подействовать новый советник по энергобезопасности в США и противник проекта Амос Хохштейн, иски экологических организаций, европейская политика по климату, противодействие трубопроводу в Европарламенте.

Однако читатели издания в Сети отреагировали на мнение Фишер. Россиянам хватило двух аргументов, чтобы разбить в пух и прах доводы немецкой журналистки о препятствиях «Северному потоку — 2», передает «Экономика Сегодня».

«Интересно, сколько препятствий останется после подорожания газа до 1000 евро?» — высмеял ситуацию один из пользователей. «Морозу плевать на семь препятствий. Спросите у Техаса», — добавил ДОК.

Ранее «Северный поток — 2» стал надеждой для европейских стран не замерзнуть этой зимой, передает ФАН. Поэтому предстоящий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию может стать попыткой добиться взаимопонимания по российскому трубопроводу. В Германии также предрекли гибель государства в случае отказа от «СП-2», считает «Национальная служба новостей».