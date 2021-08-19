Актер Бычков раскритиковал чиновников Петербурга за недопуск «Родины» на выборы

Чиновникам Санкт-Петербурга пора прекратить играть в непонятные игры и придумывать на ходу удобные для себя правила. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Государственной премии России Виктор Бычков.

Собеседник отреагировал на новость, что избирательная комиссия отказала в регистрации партии «Родина» на выборы в Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга. По его мнению, это служит свидетельством того, что власти оторваны от жизни народа.

«Это непонятные игры. Во что они играют? Что они хотят? Зачем мы им нужны, чтобы мы шли голосовать? Пускай скажут: «Мы хотим, чтобы вы не высовывались!» или «Мы хотим, чтобы вы все пришли и проголосовали». Пускай они объявят правила своей игры. Получается, сначала они говорят: «Давайте сыграем». А во что? В шахматы, в домино? Потом они заявляют: «Вы неправильно делаете». Они живут своей жизнью. У них своя планета», — сообщил артист.

Виктор Бычков также выразил глубокое сожаление по поводу того, что певице Татьяне Булановой, выдвинувшей инициативу «Ленинградская надбавка», также было отказано в регистрации в кандидаты в депутаты ЗакСа.

«Во-первых, мне очень жалко Таню как женщину. Во-вторых, если она искренне хотела помочь людям, мне ее жалко вдвойне», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Общественное достояние

В завершение он добавил, что сам лично старается держаться подальше от сферы политики.

«Вот смотрите, вы идете и видите муравьиную кучу. Вот они там что-то строят, кого-то выбирают, кого-то допускают, кого-то не допускают. Моя задача не наступить, не навредить этим муравьям. Они живут своей жизнью. Я — человек. Я вижу эту муравьиную кучу, и, если я сердобольный человек, то огорожу ее, чтобы никто не раздавил. А так, живут они, муравьи, и живут. Для чего-то они нужны, бог их создал. Так и эти люди (чиновники. — Прим. ФАН). Для чего-то их создали», — заключил Виктор Бычков.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с ФАН назвал способ ответить чиновникам Санкт-Петербурга после недопуска «Родины» на выборы в ЗакС. По его словам, можно выбрать из числа оставшихся кандидатов тех, кто наиболее неприятен местным властям.