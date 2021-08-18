Жителям Татарстана пообещали аномальную жару до +39 градусов

Казань, 18 августа. Сотрудники МЧС проинформировали жителей Татарстана об аномальной для августа жаре.

В Татарстане конец этого лета может выдаться жарким. Аномальную для последних недель августа погоду местным жителям предсказали синоптики. По прогнозу, столбики термометров в республике покажут жару до 37–39 градусов, что намного выше нормы.

Из-за перегрева сотрудники МЧС объявили в регионе штормовое предупреждение. Такая погода может продлиться с 18 по 23 августа на территории Казани и всего Татарстана.

Ранее синоптики предупредили петербуржцев о снижении температуры и дожде 18 августа. Небо Северной Столицы затянут облака, немного похолодает, выпадут кратковременный осадки.