Что происходит в Афганистане: новые обещания талибов и народное сопротивление

Талибы — новые хозяева Афганистана — дали пресс-конференцию, в которой ответили, пожалуй, на главный вопрос, мучивший весь цивилизованный мир: чего ждать от «Талибана»1 (запрещен в РФ) дальше? Обещаний было дано много, вот основные из них.

Отказ от террора

Итак, женщины, по словам представителей группировки, смогут получать образование вплоть до университетского уровня и работать в медицинских и образовательных учреждениях. Все это они могут делать даже не в парандже, а просто в хиджабе.

Талибы заверили всех, что они не угрожают миру. Никакого террора, мести, чисток, притеснений по национальному, религиозному или гендерного признаку, утверждает движение, нет и не будет — мол, все эти ужасы в прошлом. Всех простят, иностранцы будут в безопасности, прессу ограничивать не станут (разумеется, если та будет ограничивать себя сама), в стране будет сформировано инклюзивное исламское правительство, которое не допустит на своей территории террористов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (обе организации запрещены в РФ). А американцам дадут спокойно покинуть страну до 11 сентября.

Игра на уважаемую публику

Талибы явно хотят понравиться. Отсюда и пресс-конференция, которая, к слову, была гораздо живее и информативнее, чем у Джо Байдена, и интервью афганской журналистке, и обещания молочных рек с кисельными берегами, и всеобщая амнистия. Затем талибы прямо сказали о «хороших отношениях с Пакистаном, Россией и Китаем».

Война, дескать, завершилась, и теперь талибы хотят просто спокойной жизни. Они приглашают специалистов со всего мира отстраивать страну за большие зарплаты, а с наркотиками обещают покончить.

В ООН не спешат верить боевикам. В организации заявили, что сначала надо «посмотреть на действия [талибов] в Афганистане и убедиться, что «Талибан» выполняет свои обещания». Это логично, ведь умеренным исламистам несколько суток, а кровавым убийцам больше 20 лет.

Сопротивление не разбито

По неподтвержденным сведениям, силы, верные и.о. президента Амрулле Салеху, выдвинулись из долины Панджшер и атаковали город Чарикар в провинции Парван, в то время как другие формирования под командованием маршала Абдул Рашида Дустума нанесли удар с севера. Есть данные, что жители Панджшера подняли в этом районе старые флаги Северного Альянса. Салех же объявил, что вместе с Ахмадом Масудом-младшим даст бой талибам, как только удастся собрать все силы — людей, танки, самолеты.

Тем временем

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи прибыл в аэропорт Кабула, чтобы возглавить усилия по эвакуации. Паника там продолжается, и Маккензи снова предупредил, что любая атака на аэропорт будет встречена подавляющей силой.

«Талибан», в свою очередь, применяет жесткие меры по сдерживанию массовых беспорядков на дороге, ведущей к аэропорту. Создается такое впечатление, что талибы в Дохе не могут дозвониться до коллег из Кабула, чтобы сообщить, что они больше не варвары.

А ведь обещали…

Несмотря на обещания не трогать памятники, боевики все-таки взорвали статую лидера афганских повстанцев-хазарейцев Абдула Али Мазари в Бамиане.

Он был главой и соучредителем «Хезби и-Вахдат» — большой шиитской политической партии, ориентированной на Иран и выражавшей интересы хазарейцев, которые, по словам Мазари, составляют 25% населения Афганистана.

Ошибка Мазари заключалась в том, что он, боясь конфронтации с талибами, начал с ними переговоры. 13 марта 1995 года он и девять его сторонников были жестоко убиты. В «Талибане» заявили, что шииты сами на них напали, а те просто оборонялись. Эту версию опровергли следы пыток на теле хазарейского лидера.

В МИД Ирана Мазари назвали мучеником. В Тегеране осудили убийство шиитского лидера и обвинили талибов в продолжении кровопролития в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.