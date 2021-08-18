Политолог Бабич объяснил, какую нишу в петербургской политике займет социолог Шугалей

Политолог, независимый эксперт Димитрий Бабич считает, что у социолога Максима Шугалея, который баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хорошие шансы на избрание. Шугалей — достойный кандидат, который в состоянии привлечь голоса петербуржцев и занять важную нишу в петербургской политике, считает эксперт.

«Максим Шугалей способен по-настоящему представлять интересы своего электората в структурах Законодательного собрания Санкт-Петербурга сразу по нескольким причинам, — объяснил Бабич корреспонденту ФАН. — У него есть многолетний опыт практической работы в политике, он хорошо знает интересы российских избирателей в целом и жителей Северной столицы в частности, а также обладает всеми необходимыми для достойного депутата качествами: принципиальностью, честностью и пониманием происходящих событий».

Федеральное агентство новостей /

По мнению аналитика, на Шугалея также работает его биография — он прошел тяжелейшие испытания и не сломался.

«Шугалея не смогли сломить ни тюремное заключение в Ливии, ни выпады со стороны конкурентов, ни негативные отзывы в ряде СМИ. Именно такие люди, прошедшие практически все возможные испытания и сохранившие честь и достоинство, крайне необходимы российскому политикуму. Искренне надеюсь, что Максиму Анатольевичу удастся реализовать свои депутатские планы и воплотить в жизнь свою предельно простую и понятную широкому кругу общественности программу. В петербургском парламенте должен присутствовать дух плюрализма, и своей деятельностью в структурах ЗакСа Шугалей наверняка докажет эффективность российских демократических институтов», — подчеркнул Димитрий Бабич.

Ранее стало известно, что ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу.

Выборы в петербургский ЗакС пройдут вместе с выборами в Государственную думу в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября (это единый день голосования) 2021 года. В этот день в России завершатся выборы в Госдуму, а также в десятки законодательных и исполнительных органов власти.