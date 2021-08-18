Netflix показал полную сцену из «Короны» с поющей Эммой Коррин в образе принцессы Дианы

Москва, 18 августа. Стриминговый сервис Netflix показал полную сцену из сериала «Корона», в которой принцесса Диана в исполнении Эммы Коррин поет песню из мюзикла «Призрак оперы».

Сцена с песней в исполнении принцессы Дианы была в четвертом сезоне «Короны». Тогда этот эпизод показали только частично. Netflix решил порадовать поклонников и обнародовал полную версию ее выступления.

Эта история основана на реальном событии из жизни Дианы. Принцесса Уэльская сделала подарок своему супругу принцу Чарльзу, исполнив любимый кавер из «Призрака оперы». Предполагается, что в записи композиции принимал участие автор музыки к постановке Эндрю Ллойд-Уэббер.

Исторический сериал «Корона» выходит на стриминговой платформе Netflix с 2016 года. Проект собрал множество положительных отзывов. В центре внимания четвертого сезона знакомство Чарльза с Дианой. История последнего сезона охватывает период с 1977 по 1990 год.