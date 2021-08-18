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Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта
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Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:50
Происшествия
Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта
ilyushin.org  /  ПАО «Ил»

Москва, 18 августа. Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В возле аэродрома Кубинка в Подмосковье могла стать неисправность в системе флюгирования винта.

После возгорания двигателя у Ил-112В не сработала система флюгирования винта. В связи с этим самолет свалился в штопор и впоследствии потерпел крушение, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что экипаж воздушного судна пытался сбить пламя во время полета. Предпринятые действия были оценены как максимально профессиональные.

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самолет подмосковье кубинка ил-112в
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