Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта

Москва, 18 августа. Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В возле аэродрома Кубинка в Подмосковье могла стать неисправность в системе флюгирования винта.

После возгорания двигателя у Ил-112В не сработала система флюгирования винта. В связи с этим самолет свалился в штопор и впоследствии потерпел крушение, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что экипаж воздушного судна пытался сбить пламя во время полета. Предпринятые действия были оценены как максимально профессиональные.