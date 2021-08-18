Политические силы Ливии поддержали решения Совместного военного комитета «5+5»

Триполи, 18 августа. 13 партий и блоков объявили о поддержке результатов работы членов Совместного военного комитета «5+5» (СВК). Они призвали к заморозке всех соглашений, заключенных с другими государствами в оборонной сфере.

Политики высоко оценили роль комитета в реализации пунктов соглашения о прекращении огня и открытии Прибрежной дороги, соединяющей восток и запад страны.

В совместном заявлении представители партий поддержали итоги переговоров СВК, прошедших в Сирте в субботу, 14 августа. Тогда участники встреч призвали руководство государства заморозить все международные военные соглашения в рамках реализации условий договора, подписанного в Женеве в октябре 2020 года. Они запросили принятие мер для вывода наемников и иностранного контингента, а также указали на важность утверждения конституционной основы для проведения выборов 24 декабря.

Политические силы вслед за военным комитетом подчеркнули необходимость расформирования группировок и пересмотра интеграции бывших боевиков в государственные структуры.

Они также поддержали призыв к эвакуации зарубежных войск. По их словам, любое возражение против этого пункта с какой-либо стороны недопустимо.

Партии надеются на скорейшую реализацию итогов встреч членов СВК, направленных на достижение национального суверенитета. Они отметили, что требования, выдвинутые военными, соответствуют Резолюции 2075 Совета Безопасности и итогам второй берлинской конференции.

Документ, подписанный 13 политическими блоками Ливии, стал реакцией на кампанию сторонников турецкого присутствия и представителей запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1. Последние раскритиковали результаты переговоров в Сирте и заявили, что военный комитет вышел за рамки своей компетенции.

1 Организация запрещена на территории РФ.