Житель Нижневартовска пытался задушить 16-летнюю школьницу

Нижневартовск, 18 августа. Правоохранители задержали в Нижневартовске 18-летнего парня, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетней подруги.

По данным регионального СК, в одной из квартир на Чапаевской улице между молодым человеком и его 16-летней знакомой произошел конфликт. Злоумышленник неоднократно пытался задушить девочку. В результате инцидента ее госпитализировали в больницу.

Пострадавшая находится в коме. СК возбудил в отношении местного жителя уголовное дело. Правоохранители ведут дальнейшее расследование произошедшего.

Ранее тело задушенной женщины обнаружили в сквере на северо‑востоке Москвы, сообщало РИАМО. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело.