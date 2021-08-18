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Житель Нижневартовска пытался задушить 16-летнюю школьницу
Происшествия
Житель Нижневартовска пытался задушить 16-летнюю школьницу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижневартовск, 18 августа. Правоохранители задержали в Нижневартовске 18-летнего парня, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетней подруги.

По данным регионального СК, в одной из квартир на Чапаевской улице между молодым человеком и его 16-летней знакомой произошел конфликт. Злоумышленник неоднократно пытался задушить девочку. В результате инцидента ее госпитализировали в больницу.

Пострадавшая находится в коме. СК возбудил в отношении местного жителя уголовное дело. Правоохранители ведут дальнейшее расследование произошедшего.

Ранее тело задушенной женщины обнаружили в сквере на северо‑востоке Москвы, сообщало РИАМО. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело.

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подросток нижневартовск покушение на убийство удушение
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