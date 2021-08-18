В РФ не станут снимать Ил-114 с выставки «Армия-2021» после инцидента в Кубинке

Москва, 18 августа. Опытный самолет Ил-114 будет представлен на выставке «Армия-2021», несмотря на происшествие в Кубинке.

Как сообщили в пресс-службе ОАК, никаких ограничений не этот счет не принималось, хотя Ил-114 оснащен таким же двигателем, что и Ил-112В, потерпевший крушение во время тестового полета.

«На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114 не принималось», — приводит ТАСС слова представителя корпорации.

Во вторник, 17 августа, в районе аэродрома Кубинка разбился опытный военно-транспортный самолет Ил-112В. Основной версией инцидента с самолетом Ил-112В в аэропорту Кубинка названа неисправность техники. Специалисты Ростеха сомневаются проблемах с двигателями, приоритетной версией остается утечка воспламеняющейся жидкости. Точные причины аварии станут известны после изучения параметрического бортописца и экспертиз частей сгоревшего самолета.