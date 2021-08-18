В Минздраве России напомнили о безопасности вакцин против COVID-19 для беременных

Москва, 18 августа. Главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России Лейла Адамян напомнила о безопасности вакцин против новой коронавирусной инфекции для беременных.

На сегодняшний день в мире насчитывается уже 147 тыс. женщин, которые привились от COVID-19, не подозревая о своей беременности. При этом вакцинация никак не повлияла на развитие плода: все женщины родили здоровых детей, подчеркнула эксперт.

А антитела, которые появляются у представительниц прекрасного пола после прививки, проходят через плаценту и предохраняют малыша от коронавируса. Даже если привитая женщина заболеет, находясь в положении, болезнь не будет протекать в тяжелой форме, добавила Адамян.

В последнее время беременные начали чаще болеть коронавирусом, предупредила ранее акушер-гинеколог Людмила Ерофеева. Именно поэтому, по словам специалиста, прививку медики ставят во главу угла.