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Грабитель задушил пенсионерку шнуром от пылесоса в Бокситогорске

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:47
Происшествия
Грабитель задушил пенсионерку шнуром от пылесоса в Бокситогорске
pexels.com

Бокситогорск, 18 августа. Правоохранители приступили к поискам преступника, жестоко убившего пенсионерку шнуром от пылесоса в городе Бокситогорске Ленинградской области.

Как сообщили в ОМВД России по Бокситогорскому району, днем, во вторник, 17 августа, в полицию обратилась местная жительница 1937 года рождения. Женщина сообщила, что обнаружила труп соседки с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место правоохранители осмотрели тело, зафиксировав рану в области затылка. Кроме того, на шее женщины находился шнур от пылесоса. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Организованы поиски причастных к преступлению.

Ранее Deita.ru писало о похожем инциденте, который произошел в Приморье. В Артемовском городском округе сын задушил отца после того, как мужчина отказался давать ему деньги на алкоголь.

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