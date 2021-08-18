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Хабиб Нурмагомедов заявил, что до сих пор общается со Станиславом Черчесовым

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:46
Спорт
Хабиб Нурмагомедов заявил, что до сих пор общается со Станиславом Черчесовым
Prt Scr youtube.com

Москва, 18 августа. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что контактирует с покинувшим пост главного тренера сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова, посвященная подписанию рекламного контракта с американским производителем энергетиков Gorilla, проходит в Москве 18 августа. В ходе нее бывший чемпион UFC высказался о Станиславе Черчесове, который покинул пост главного тренера сборной России после неудачного выступления на Евро-2020.

«С Черчесовым я хорошо общаюсь. До сих пор. У него был пик в 2018 году, таких результатов на чемпионатах мира наша сборная никогда не показывала. Но дальше был закономерный спад. И я считаю, что вина здесь не столько Черчесова. Это показатель того, что происходит в нашем футболе», — подчеркнул Нурмагомедов.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. На посту главного тренера национальной команды его сменил Валерий Карпин. Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября.

Ранее Александр Петраков был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

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россия спорт черчесов хабиб
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