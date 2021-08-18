Предпоследняя часть «Форсажа» выйдет в 2023 году

Москва, 18 августа. Предпоследняя часть фильма «Форсаж» выйдет в кинотеатрах весной 2023 года. Съемки начнутся в начале следующего года, сообщает Entertainment Weekly.

Режиссером «Форсажа-10» станет Джастин Лин, снявший до этого четыре части кинофраншизы. Главные роли исполнят Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и Сон Ган. В кинотеатрах лента выйдет 7 апреля 2023 года.

Не исключено, что предпоследняя и последняя части «Форсажа» будут объединены единым сюжетом, который поставит точку в линии Доминика Торетто. Впрочем, в планах студии Universal запускать спин-оффы.

Актер Дуэйн Джонсон сообщил, что его персонаж не появится в десятой и 11-й частях «Форсажа». Долго ходили слухи о напряженных отношениях между Скалой и его коллегами по фильму. Позднее Джонсон подтвердил конфликт с Дизелем.