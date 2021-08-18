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Политолог Соловейчик: Украина примерила на себя афганский сценарий
Украина
Политолог Соловейчик: Украина примерила на себя афганский сценарий
facebook.com  / 

США создали в Афганистане коррумпированный и явно недееспособный, как показали последние события, режим. На Украине как минимум по части коррумпированности власти наблюдается нечто похожее. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Крах американской доктрины

Последние события в Афганистане заставили Киев усомниться в необходимости построения на Украине демократии. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

По его словам, ситуация в Афганистане стала свидетельством краха американской доктрины либеральной демократии. Сегодня мир не готов к «идеалистическим экспериментам по унификации всех под одну идеальную концепцию».

«Сначала в этом убедился СССР. Теперь США во главе коллективного Запада», — заявил он.

Политолог Соловейчик: Украина примерила на себя афганский сценарий
facebook.com  / Churikov Vasyl

По его мнению, Соединенным Штатам остается лишь наблюдать за последствиями своих ошибочных представлений о действительности. Такая оплошность лишила их миллиардов долларов и унесла жизни сотен тысяч людей.

Украина примерила на себя афганский сценарий

Как отметил Владимир Соловейчик, в офисе украинского президента начинают примерять на себя афганский сценарий — отсюда и столь пессимистичные выводы. Понятное дело, что США создали в Афганистане коррумпированный и явно недееспособный, как показали последние события, режим. На Украине как минимум по части коррумпированности власти наблюдается нечто похожее.

«Правда, надо заметить, что на Украине роль запрещенных в РФ талибов играют такие же запрещенные в РФ бандеровцы всех оттенков и окрасов. Они пока что с нынешним президентом вооруженным путем не борются, но, как говорится, «всегда готовы». И шансов, что США эффективно поможет украинскому президенту Владимиру Зеленскому в вооруженной борьбе за власть с украинскими крайне правыми националистами, немного. Если, конечно, дело дойдет до стрельбы», — пояснил Владимир Соловейчик.

Политолог Соловейчик: Украина примерила на себя афганский сценарий
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Это, по его мнению, в офисе Владимира Зеленского также хорошо понимают. Украинские власти делают из этого понимания свои выводы, один из которых и был обнародован советником президента.

Обстановка в Афганистане резко ухудшилась после решения США вывести свои войска с территории республики. На фоне этих событий власть в стране захватили радикалы запрещенного в России террористического движения «Талибан»1. После захвата боевиками афганской столицы рейтинг американского президента Джо Байдена скатился до рекордно низких 46%.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша украина афганистан
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