ФСБ задержала террористов в Крыму. События дня

Среди вакцинированных россиян разыграют 100 млн рублей В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин 18 августа. Как уточняется, мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. В лотерее смогут принять участие россияне старше 18 лет. Розыгрыш будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют там же и в СМИ. Определять победителей будет компьютер, использующий технологию алгоритма случайной подборки. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство страны, запуская данную программу, выражает признательность гражданам, которые позаботились о своем здоровье, проявили сознательность и защитили своих близких.

Саммит G7 экстренно соберут из-за ситуации в Афганистане wikipedia.org / Пресс-служба оргкомитета G7 Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана, сообщает Белый дом. Напомним, в воскресенье представители террористического движения «Талибан» (запрещенного в России) вошли в Кабул, а затем заявили о переходе под их контроль всего Афганистана. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. США и их союзники экстренно вывозят из Афганистана своих граждан и некоторых афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.

В Челябинске жителям рекомендовали реже выходить на улицу wikipedia.org / Уральский бард В Челябинске местным жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице, не открывать окна и пить больше воды из-за инцидента с выбросом сероводорода. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. Напомним, в ночь на среду в Металлургическом районе Челябинска неподалеку от очистных сооружений произошел залповый выброс сероводорода. Экологи следят за ситуацией.