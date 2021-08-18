ФСБ задержала террористов в Крыму. События дня

Среди вакцинированных россиян разыграют 100 млн рублей
В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин 18 августа. Как уточняется, мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. В лотерее смогут принять участие россияне старше 18 лет. Розыгрыш будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют там же и в СМИ. Определять победителей будет компьютер, использующий технологию алгоритма случайной подборки. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство страны, запуская данную программу, выражает признательность гражданам, которые позаботились о своем здоровье, проявили сознательность и защитили своих близких.
Саммит G7 экстренно соберут из-за ситуации в Афганистане
wikipedia.org / Пресс-служба оргкомитета G7
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана, сообщает Белый дом. Напомним, в воскресенье представители террористического движения «Талибан» (запрещенного в России) вошли в Кабул, а затем заявили о переходе под их контроль всего Афганистана. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. США и их союзники экстренно вывозят из Афганистана своих граждан и некоторых афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.
В Челябинске жителям рекомендовали реже выходить на улицу
wikipedia.org / Уральский бард
В Челябинске местным жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице, не открывать окна и пить больше воды из-за инцидента с выбросом сероводорода. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. Напомним, в ночь на среду в Металлургическом районе Челябинска неподалеку от очистных сооружений произошел залповый выброс сероводорода. Экологи следят за ситуацией.
ФСБ задержала террористов в Крыму
РУФСБ России по Архангельской области /
В Крыму задержаны два главаря и три участника террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ). Отмечается, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти и основывающуюся на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Возбуждены уголовные дела.