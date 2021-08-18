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Лента
18 августа 15:27
15:24
Политика
Литва выразила протест Белоруссии после инцидента на границе
15:22
Общество
За сутки два больших пожара локализованы на Чукотке
15:16
Общество
Члены тоталитарной секты распространяют фейк о вакцинации сирот в Красноярске
15:16
Общество
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15:15
Общество
«Заслуживает особого внимания»: политолог Самонкин оценил предвыборную программу Шугалея
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Эфир: Рост цен на продукты обсуждают в «Патриоте» с экономистом Артемом Голубевым
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ФСБ задержала террористов в Крыму. События дня
ФАН-ТВ

 

Среди вакцинированных россиян разыграют 100 млн рублей

В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин 18 августа. Как уточняется, мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. В лотерее смогут принять участие россияне старше 18 лет. Розыгрыш будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют там же и в СМИ. Определять победителей будет компьютер, использующий технологию алгоритма случайной подборки. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство страны, запуская данную программу, выражает признательность гражданам, которые позаботились о своем здоровье, проявили сознательность и защитили своих близких.

Саммит G7 экстренно соберут из-за ситуации в Афганистане

ФСБ задержала террористов в Крыму. События дня
wikipedia.org  / Пресс-служба оргкомитета G7

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана, сообщает Белый дом. Напомним, в воскресенье представители террористического движения «Талибан» (запрещенного в России) вошли в Кабул, а затем заявили о переходе под их контроль всего Афганистана. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. США и их союзники экстренно вывозят из Афганистана своих граждан и некоторых афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.

В Челябинске жителям рекомендовали реже выходить на улицу

ФСБ задержала террористов в Крыму. События дня
wikipedia.org  / Уральский бард

В Челябинске местным жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице, не открывать окна и пить больше воды из-за инцидента с выбросом сероводорода. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. Напомним, в ночь на среду в Металлургическом районе Челябинска неподалеку от очистных сооружений произошел залповый выброс сероводорода. Экологи следят за ситуацией.

ФСБ задержала террористов в Крыму

ФСБ задержала террористов в Крыму. События дня
РУФСБ России по Архангельской области  / 

В Крыму задержаны два главаря и три участника террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ). Отмечается, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти и основывающуюся на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Возбуждены уголовные дела.

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Все новости / ФАН-ТВ / ФСБ задержала террористов в Крыму. События дня
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