Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 14:01
14:01
Общество
Жителей Украины признали одними из самых несчастливых людей
14:00
Происшествия
Экс-министру ДНР продлили арест по делу об афере на пять млн долларов
13:59
Спорт
Нурмагомедов стал владельцем акций UFC
13:58
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Вануату в Тихом океане
13:55
Шоу-бизнес
Ведущая Оксана Федорова отреагировала на слухи о третьей беременности
13:53
Происшествия
Пойманного беглеца из ИВС в Истре этапируют в подмосковное СИЗО
13:52
Политика
Экс-участник ВИА «Самоцветы» высказался в поддержку Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
13:51
Общество
Netflix показал полную сцену из «Короны» с поющей Эммой Коррин в образе принцессы Дианы
13:51
Ливия
Политические силы Ливии поддержали решения Совместного военного комитета «5+5»
13:48
Происшествия
Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта
Все новости

Фанаты восхитились «лучиками счастья» Пугачевой на снимке без макияжа
Шоу-бизнес
Фанаты восхитились «лучиками счастья» Пугачевой на снимке без макияжа
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 18 августа. Народная артистка СССР Алла Пугачева похвасталась морщинками вокруг глаз. Примадонна отечественной эстрады выложила соответствующий снимок и рассказала о своем счастье.

Известная исполнительница обнародовала снимок, на котором запечатлена без макияжа. Артистка смотрит в камеру, широко раскрыв глаза, демонстрируя небольшие морщинки вокруг глаз. Она отметила, что несмотря на эти признаки старения, хочет и будет улыбаться, поскольку чувствует себя счастливой.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться, что ли, совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!!!» — эмоционально подписала селфи Примадонна.

Многомиллионная армия поклонников артистки с восторгом восприняла снимок. По мнению фолловеров звездного аккаунта, их кумир с каждым днем становится лишь лучше и ярче. Некоторые отметили, что вокруг глаз у Пугачевой вовсе не морщины, а «лучи настоящего счастья».

«Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна»;

«Так счастье рисует на вашем лице свои отметки. Выглядите великолепно!»;

«Ну что за прекрасная женщина... Счастье делает вас лишь краше с каждым годом» — отметили восхищенные поклонники Примадонны.

Ранее известный критик Сергей Соседов обвинил Примадонну в обмане. По словам шоумена, артистка на самом деле глубоко несчастный человек и именно поэтому так активно говорит о своем счастье.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты восхитились «лучиками счастья» Пугачевой на снимке без макияжа
пугачева певица морщины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru