Фанаты восхитились «лучиками счастья» Пугачевой на снимке без макияжа

Москва, 18 августа. Народная артистка СССР Алла Пугачева похвасталась морщинками вокруг глаз. Примадонна отечественной эстрады выложила соответствующий снимок и рассказала о своем счастье.

Известная исполнительница обнародовала снимок, на котором запечатлена без макияжа. Артистка смотрит в камеру, широко раскрыв глаза, демонстрируя небольшие морщинки вокруг глаз. Она отметила, что несмотря на эти признаки старения, хочет и будет улыбаться, поскольку чувствует себя счастливой.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться, что ли, совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!!!» — эмоционально подписала селфи Примадонна.

Многомиллионная армия поклонников артистки с восторгом восприняла снимок. По мнению фолловеров звездного аккаунта, их кумир с каждым днем становится лишь лучше и ярче. Некоторые отметили, что вокруг глаз у Пугачевой вовсе не морщины, а «лучи настоящего счастья».

«Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна»; «Так счастье рисует на вашем лице свои отметки. Выглядите великолепно!»; «Ну что за прекрасная женщина... Счастье делает вас лишь краше с каждым годом» — отметили восхищенные поклонники Примадонны.

Ранее известный критик Сергей Соседов обвинил Примадонну в обмане. По словам шоумена, артистка на самом деле глубоко несчастный человек и именно поэтому так активно говорит о своем счастье.