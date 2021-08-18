Жертвами нападения талибов на митингующих в Афганистане стали два человека

Кабул, 18 августа. Два человека погибли и около десяти получили ранения в результате нападения боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан»1. Жертв может быть гораздо больше.

Митинг в поддержку национального флага Афганистана проходил в провинции Нангархар. Во время акции злоумышленники открыли стрельбу по людям. В этот же момент представитель «Талибана» заявил, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

Ситуация в стране усугубилась после того, как США приняли решение вывести войска. На фоне этого талибы усилили наступление на крупнейшие города республики. При этом глава страны Ашраф Гани покинул республику, сейчас его местонахождение неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.