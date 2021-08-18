Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 14:01
14:01
Общество
Жителей Украины признали одними из самых несчастливых людей
14:00
Происшествия
Экс-министру ДНР продлили арест по делу об афере на пять млн долларов
13:59
Спорт
Нурмагомедов стал владельцем акций UFC
13:58
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Вануату в Тихом океане
13:55
Шоу-бизнес
Ведущая Оксана Федорова отреагировала на слухи о третьей беременности
13:53
Происшествия
Пойманного беглеца из ИВС в Истре этапируют в подмосковное СИЗО
13:52
Политика
Экс-участник ВИА «Самоцветы» высказался в поддержку Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
13:51
Общество
Netflix показал полную сцену из «Короны» с поющей Эммой Коррин в образе принцессы Дианы
13:51
Ливия
Политические силы Ливии поддержали решения Совместного военного комитета «5+5»
13:48
Происшествия
Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта
Все новости

Жертвами нападения талибов на митингующих в Афганистане стали два человека

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:49
Происшествия
Жертвами нападения талибов на митингующих в Афганистане стали два человека
Global Look Press  /  Str

Кабул, 18 августа. Два человека погибли и около десяти получили ранения в результате нападения боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан»1. Жертв может быть гораздо больше.

Митинг в поддержку национального флага Афганистана проходил в провинции Нангархар. Во время акции злоумышленники открыли стрельбу по людям. В этот же момент представитель «Талибана» заявил, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

Ситуация в стране усугубилась после того, как США приняли решение вывести войска. На фоне этого талибы усилили наступление на крупнейшие города республики. При этом глава страны Ашраф Гани покинул республику, сейчас его местонахождение неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жертвами нападения талибов на митингующих в Афганистане стали два человека
стрельба митинг талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru