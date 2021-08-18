Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 14:01
14:01
Общество
Жителей Украины признали одними из самых несчастливых людей
14:00
Происшествия
Экс-министру ДНР продлили арест по делу об афере на пять млн долларов
13:59
Спорт
Нурмагомедов стал владельцем акций UFC
13:58
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Вануату в Тихом океане
13:55
Шоу-бизнес
Ведущая Оксана Федорова отреагировала на слухи о третьей беременности
13:53
Происшествия
Пойманного беглеца из ИВС в Истре этапируют в подмосковное СИЗО
13:52
Политика
Экс-участник ВИА «Самоцветы» высказался в поддержку Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
13:51
Общество
Netflix показал полную сцену из «Короны» с поющей Эммой Коррин в образе принцессы Дианы
13:51
Ливия
Политические силы Ливии поддержали решения Совместного военного комитета «5+5»
13:48
Происшествия
Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта
Все новости

Компания Mercedes впервые выпустила внедорожную версию в семействе C-класса

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:37
Экономика
Компания Mercedes впервые выпустила внедорожную версию в семействе C-класса
pixabay.com  /  tianya1223

Штутгарт, 18 августа. Немецкий автопроизводитель Mercedes пополнил семейство C-класса универсалом в исполнении All-Terrain.

Машина будет отличаться увеличенной высотой дорожного просвета и наличие двух новых режимов для ездовой электроники. Другим характерным отличием станет наличие полного привода даже в базовой комплектации, сообщает журнал «Авто.ру».

Внутри дизайн повторяет традиционный интерьер, который базируется на предыдущих моделях семейства. Снаружи вседорожная версия претерпела более заметные изменения в стиле.

В России из Mercedes-Benz C-класса продается только седан по цене в 3 660 000 рублей. Согласно предварительным оценкам, наиболее дорогая из новых машин будет стоить 5 310 000 рублей. Автомобиль этого семейства ранее фигурировал в коррупционном скандале на территории Нижнего Новгорода.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Компания Mercedes впервые выпустила внедорожную версию в семействе C-класса
автомобили mercedes авторынок внедорожник универсал c-класс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru