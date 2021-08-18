Компания Mercedes впервые выпустила внедорожную версию в семействе C-класса

Штутгарт, 18 августа. Немецкий автопроизводитель Mercedes пополнил семейство C-класса универсалом в исполнении All-Terrain.

Машина будет отличаться увеличенной высотой дорожного просвета и наличие двух новых режимов для ездовой электроники. Другим характерным отличием станет наличие полного привода даже в базовой комплектации, сообщает журнал «Авто.ру».

Внутри дизайн повторяет традиционный интерьер, который базируется на предыдущих моделях семейства. Снаружи вседорожная версия претерпела более заметные изменения в стиле.

В России из Mercedes-Benz C-класса продается только седан по цене в 3 660 000 рублей. Согласно предварительным оценкам, наиболее дорогая из новых машин будет стоить 5 310 000 рублей. Автомобиль этого семейства ранее фигурировал в коррупционном скандале на территории Нижнего Новгорода.