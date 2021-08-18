Соболь ищет способ перейти к Михаилу Ходорковскому

Виталий Серуканов рассказал о попытках Любови Соболь заручиться поддержкой Михаила Ходорковского. Возможный переход к сопернику Алексея Навального в борьбе за лидерство в оппозиционном поле выглядит закономерным на фоне их конфликтов с Леонидом Волковым.

В эфире передачи «Соловьев LIVE» экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Виталий Серуканов рассказал о местонахождении бывшей коллеги.

«Люба Соболь находится все еще за границей, проводит различные встречи, пытается абстрагироваться от [руководителя проектов Навального Леонида] Волкова. В общем, планирует выстроить свою такую маленькую империю, которая будет основана на ресурсах и поддержке Михаила Ходорковского. То есть можно констатировать, что секта распалась уже даже не на две части, а где-то на три-четыре», — отметил Серуканов.

instagram.com / @m_khodorkovsky

Напомним, 7 августа журналист Илиас Меркури сообщил об отлете Любови Соболь в Турцию. Информацию подхватили СМИ, однако бывший юрист ФБК не стала подтверждать или опровергать эти данные. Экс-директор ФБК Иван Жданов также отказался комментировать местонахождение коллеги, отметив, что он поддерживает связь с Соболь и проблем у нее нет.

«Соболь… Я думаю, что она сама прокомментирует, где она находится. Я не исполняю обязанности ее пресс-секретаря. И мне неэтично говорить то, что я знаю», — заявил Жданов.

instagram.com / @ioannzh

Любовь Соболь 3 августа признали виновной по делу о нарушении санитарных норм (4 ст. 33 — ч. 1 ст. 236 УК РФ) на несанкционированном митинге в поддержку Навального. Согласно решению суда, на экс-юриста ФБК наложены ограничения свободы сроком на 1,5 года, в том числе и запрет покидать жилище с 22:00 до 6:00 по московскому времени и выезжать за пределы своего административного округа. Тем не менее приговор еще не вступил в силу, что и могло позволить Соболь выехать из страны.

Как предполагают эксперты, из Турции Соболь могла отправиться в другие страны. Руководители ФБК обосновались в Литве и Грузии, однако, по инсайдерским данным, за границей она может оказаться без поддержки коллег из-за постоянных конфликтов с Леонидом Волковым и другими руководителями фондов. На фоне слухов о расколе в структурах Навального Соболь завела собственный YouTube-канал, куда перенесла передачу «Что случилось». Однако раскрутка проходит медленно: сейчас у проекта 78 тысяч подписчиков, тогда как на «Навальный LIVE» — 2,43 миллиона, а на канале «Алексей Навальный» — 6,45 миллиона.

Возможный выход Соболь из команды Навального и желание перейти под протекцию Михаила Ходорковского выглядит закономерным, ведь они были соперниками за влияние на оппозиционном поле России. Экс-глава ЮКОСа неоднократно критиковал осужденного основателя ФБК за авторитарность и циничную систему «Умное голосование» и даже предложил свою альтернативу. В связи с ликвидацией фондов Навального Соболь потеряла место юриста и, вероятно, поиск финансирования, в том числе со стороны Ходорковского, для нее сейчас актуален.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.