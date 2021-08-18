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Эмма Стоун получит от Disney солидную компенсацию из-за «Круэллы»
Общество
Эмма Стоун получит от Disney солидную компенсацию из-за «Круэллы»
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Вашингтон, 18 августа. Актриса Эмма Стоун добилась от студии Disney компенсации за смешанный релиз фильма с ее участием «Круэлла», сообщил редактор издания The Hollywood Reporter Мэттью Беллони.

Решение было принято на фоне судебного иска к Disney от американской кинодивы Скарлетт Йоханссон, которая, как она утверждает, не дополучила денег из-за гибридного релиза «Черной вдовы». Стоун тоже была возмущена, что «Круэлла» одновременно вышла в прокат в кинотеатрах и на сервисе. Несмотря на успех картины и теплые отзывы критиков, сборы фильма оказались не такими внушительными.

В случае со звездой «Ла-Ла Ленда» Disney решил выплатить ей солидную сумму. Знаменитость получит не менее 10 миллионов долларов.

На днях стало известно, что Disney отменяет все проекты с участием Йоханссон. Такое решение было связано с иском знаменитости к студии из-за «Черной вдовы». Disney, например, поставил на паузу фильм «Башня ужасов» и избавится от проектов, которые продюсировала кинодива.

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стоун disney компенсация круэлла
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