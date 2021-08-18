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Мишустин проведет переговоры с казахстанским коллегой в Нур-Султане

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:39
Политика
Мишустин проведет переговоры с казахстанским коллегой в Нур-Султане
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Нур-Султан, 18 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

Глава Правительства РФ и премьер Казахстана встретятся в международном финансовом центре «Астана». Стороны намерены обсудить вопросы развития сотрудничества между двумя государствами в промышленной, энергетической, культурной и других сферах.

Ранее сообщалось, что армия Казахстана усилит контроль на границах в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.

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Казахстан мишустин мамин
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