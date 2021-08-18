Мишустин проведет переговоры с казахстанским коллегой в Нур-Султане

Нур-Султан, 18 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

Глава Правительства РФ и премьер Казахстана встретятся в международном финансовом центре «Астана». Стороны намерены обсудить вопросы развития сотрудничества между двумя государствами в промышленной, энергетической, культурной и других сферах.

Ранее сообщалось, что армия Казахстана усилит контроль на границах в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.