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В Крыму тремя словами охарактеризовали предстоящий саммит «Крымская платформа»
Политика
В Крыму тремя словами охарактеризовали предстоящий саммит «Крымская платформа»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 18 августа. Участие России в предстоящем саммите «Крымская платформа» исключено, заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Недавно глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о готовности Киева к диалогу с Москвой о Крыме. Его заявление в преддверии саммита «Крымская платформа» вызвало резкую реакцию в России.

Кулебу поставили на место за предложение обсудить судьбу полуострова. Участие российской стороны в предстоящем мероприятии исключено, сказал крымский парламентарий Бобков. Он также отметил, что статус Крыма закреплен в новой редакции Конституции РФ.

«Крымская платформа», независимо от того, кто примет в ней участие, является актом дипломатической агрессии в отношении Российской Федерации, так как на ней будет идти речь о нарушении территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Бобков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем грядущую «Крымскую платформу», на которой будут обсуждать «возвращение» российского полуострова, пишет НСН. Западные страны на мероприятии намерены и дальше взращивать националистические настроения киевских властей, заявил дипломат в ходе общения с участниками арт-кластера «Таврида» в Судаке.

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украина россия крым бобков
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