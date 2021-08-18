В Крыму тремя словами охарактеризовали предстоящий саммит «Крымская платформа»

Симферополь, 18 августа. Участие России в предстоящем саммите «Крымская платформа» исключено, заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Недавно глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о готовности Киева к диалогу с Москвой о Крыме. Его заявление в преддверии саммита «Крымская платформа» вызвало резкую реакцию в России.

Кулебу поставили на место за предложение обсудить судьбу полуострова. Участие российской стороны в предстоящем мероприятии исключено, сказал крымский парламентарий Бобков. Он также отметил, что статус Крыма закреплен в новой редакции Конституции РФ.

«Крымская платформа», независимо от того, кто примет в ней участие, является актом дипломатической агрессии в отношении Российской Федерации, так как на ней будет идти речь о нарушении территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Бобков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем грядущую «Крымскую платформу», на которой будут обсуждать «возвращение» российского полуострова, пишет НСН. Западные страны на мероприятии намерены и дальше взращивать националистические настроения киевских властей, заявил дипломат в ходе общения с участниками арт-кластера «Таврида» в Судаке.