Юлия Пересильд и Клим Шипенко отработали на тренажерах программу полета в космос

Члены основного экипажа космической экспедиции МКС-66, которые заняты в проекте «Вызов», прошли комплексную тренировку на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала.

/ Александр Гусов

Участники экипажа — летчик-космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — в скафандрах «Сокол» отрабатывали штатную программу полета по короткой «двухвитковой» орбите, проверку герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС.

Всего у основного и дублирующего экипажей шестьдесят шестой экспедиции Международной космической станции запланировано шесть тренировок на тренажере ТПК «Союз МС».

/ Александр Гусов

Также состоялась первая игровая репетиция съемок фильма, имеющего рабочее название «Вызов», в которой приняли участие все те же Шкаплеров, Шипенко и Пересильд.

До этого проходили только технические репетиции, где отрабатывались правила размещения на космическом корабле, форс-мажорные ситуации и коммуникации с Землей.

/ Александр Гусов

Напомним, что «Вызов» — совместный проект государственной корпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Данный фильм — часть научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных картин о ракетно-космической отрасли и специалистах, участвующих в производстве ракет-носителей, космических кораблей и наземной космической инфраструктуры.

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