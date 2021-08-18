Профессор Чуков опасается кризиса в Болгарии после наплыва беженцев из Афганистана

София, 18 августа. Наплыв беженцев из Афганистана может спровоцировать серьезный кризис. Об этом заявил профессор и эксперт по нацбезопасности Боян Чуков.

Аналитик дал оценку ситуации с беженцами. По его словам, Болгарию и соседние страны заставляют принимать граждан Афганистана. Албания, Косово и Северная Македония подтвердили готовность принять беженцев. Однако на Болгарию будет оказываться внешнее давление, рассуждает эксперт.

«Часть этих людей примут крупные страны — члены НАТО. Среди них есть переводчики и обслуживающий персонал, который с ними уже более 20 лет», — добавил Чуков.

Профессор отметил, что США отказались принимать переводчиков, которых обвинили в манипуляции с переводом.

Министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади потребовал у Интерпола задержать президента Ашрафа Гани, передает НСН. Глава государства ранее сбежал из страны.

Однако вице-президент Афганистана Амрулла Салех остался вместе с народом. Политик также пообещал не преклоняться перед «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.