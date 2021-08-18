Политтехнолог Петр Бычков пожелал Максиму Шугалею войти в состав Госдумы

Главные черты социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея — отвага, героизм, стойкость, борьба с международными преступными группами. Об этом в беседе с ФАН рассказал политтехнолог, старший преподаватель кафедры политической психологии СПбГУ, кандидат психологических наук Петр Бычков.

Эксперт прокомментировал новость о том, что глава ФЗНЦ зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Я считаю Максима Шугалея героем нашего времени. Я поддерживаю его решение принять участие в политической жизни. По-моему, это хорошее начинание», — сказал политтехнолог.

Петр Бычков также отметил наиболее яркие, по его мнению, отличительные черты кандидата в депутаты.

«История преодоления жизненных испытаний, выпавших на долю Максима, несет в себе множество смыслов и примеров для нового поколения. Главные черты, которые, на мой взгляд, характеризуют Максима, — отвага, героизм, стойкость, борьба с международными преступными группами и ежедневная борьба за право высказывать свое мнение. Жизнь этого человека посвящена тому, чтобы защищать правду и справедливость. От всей души хочу пожелать Максиму удачи в его непростой миссии», — рассказал собеседник ФАН.

Невские Новости /

В завершение он отметил, что Максим Шугалей — человек с масштабным мышлением, достойный самых больших успехов.

«Считаю, что он сделал верный выбор, когда сдал мандат в Республике Коми. Поддержка, которую он там получил в свое время, помогла вызволить его из плена. Однако проблематика округа и региона — не его уровень. Более того, я думаю, что и ЗакС Санкт-Петербурга также не должен быть для него целью. Как по мне, было бы здорово, если Максим получил бы мандат в Госдуме. Впрочем, в любом случае я желаю ему удачи», — подытожил Петр Бычков.

Ранее в беседе с ФАН главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ЗакСе нужны такие депутаты, как Максим Шугалей. По словам собеседника, такой человек будет бескомпромиссно отстаивать интересы петербуржцев.