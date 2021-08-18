В МЧС заявили о сокращении площади лесных пожаров в Якутии на треть

Якутск, 18 августа. Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась на треть, о чем сообщили представители экстренных служб региона. Теперь активному горению подвержены 1,9 гектара леса.

По словам сотрудников ведомства, за сутки удалось ликвидировать 22 очага природных пожаров на общей площади свыше 105 тысяч га. Всего в тушении огня участвовали более 3,5 тысяч человек и 677 единиц техники, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

В настоящий момент специалисты проводят работы по расширению минерализованных полос и тушению локальных очагов лесных пожаров. Кроме того, авиация МЧС продолжает работать в четырех районах Якутии.