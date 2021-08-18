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Британские ученые назвали три признака рака кишечника 

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:19
Общество
Британские ученые назвали три признака рака кишечника 
pixabay.com

Москва, 18 августа. Три явных симптома опухоли кишечника перечислили ученые Национальной службы здравоохранения Англии. Прежде всего это боль и уплотнения.

Боль в области живота самая опасная. Она может свидетельствовать о проблемах с кишечником, например, раке. К другим тревожным признакам относятся кровь в стуле, неудовлетворительная дефекация в течение трех недель, быстрая потеря веса и усталость.

Стоит отметить, что данные симптомы не будут стопроцентно указывать на онкологию. Если признаки появились в сочетании друг с другом, то лучше обратиться ко врачу, чтобы избежать всех возможных рисков. По словам экспертов, своевременная диагностика заболевания в разы увеличит шансы на лечение и выздоровление. Также ученые полагают, что зачастую опухоли кишечника появляются из-за плохого питания, сообщают в Express.

Директор фонда по борьбе с раком груди ранее назвала проблемы ранней диагностики рака в России. Главные из них — это отсутствие контроля качества, неграмотные специалисты и низкий уровень участия самих женщин.

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онкология кишечник причины рака
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