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Эпидемиолог Горелов объяснил, у кого обычно не вырабатываются антитела после COVID-19

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:34
Общество
Эпидемиолог Горелов объяснил, у кого обычно не вырабатываются антитела после COVID-19
pixabay.com/PD

Москва, 18 августа. Специалисты Роспотребнадзора провели исследование и выяснили, у каких пациентов обычно не вырабатываются антитела после перенесенного коронавируса.

Согласно результатам научной работы, у 18% из тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, нет антител. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Согласно общепринятым рекомендациям, вакцинироваться от коронавирусной инфекции нужно через шесть месяцев после перенесенной болезни. При этом уровень антител не имеет никакого значения, подчеркнул эпидемиолог.

Вакцинация поможет значительно ускорить сроки формирования коллективного иммунитета. Если выработка иммунитета будет происходить естественным путем, то это может занять от семи до десяти лет.

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роспотребнадзор коронавирус антитела
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