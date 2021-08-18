Тихоокеанский флот получит серию подлодок «Варшавянка» к 2024 году

Москва, 18 августа. Строительство подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» будет закончено до 2024 года, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Предприятия должны завершить серию дизель-электрических субмарин «Варшавянка» в ближайшие три года. Все шесть субмарин после постройки будут переданы в распоряжение Тихоокеанского флота, сообщил Евменов по итогам рабочего совещания о подводном кораблестроении в Минобороны России.

Основными преимуществами подобных субмарин является превосходная скрытность и высокоточное вооружение. Такое сочетание позволит экипажам эффективно выполнять поставленные задачи, обратил внимание Евменов.

Постройкой субмарин занимаются «Адмиралтейские верфи». Полностью готовы три из шести подлодок: «Петропавловск-Камчатский, «Волхов» и «Магадан». Четвертая из них («Уфа») в настоящий момент строится. Еще две («Можайск» и «Якутск») ожидают закладки на стапелях.

Субмарина «Магадан» войдет в состав флота в ноябре 2021 года после завершения цикла государственных испытаний. В США также спрогнозировали усиление ВМФ РФ при помощи подлодки «Акула» с гиперзвуковыми ракетами, передает «Царьград».