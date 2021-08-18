Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 13:59
13:59
Спорт
Нурмагомедов стал владельцем акций UFC
13:58
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Вануату в Тихом океане
13:55
Шоу-бизнес
Ведущая Оксана Федорова отреагировала на слухи о третьей беременности
13:53
Происшествия
Пойманного беглеца из ИВС в Истре этапируют в подмосковное СИЗО
13:52
Политика
Экс-участник ВИА «Самоцветы» высказался в поддержку Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
13:51
Общество
Netflix показал полную сцену из «Короны» с поющей Эммой Коррин в образе принцессы Дианы
13:51
Ливия
Политические силы Ливии поддержали решения Совместного военного комитета «5+5»
13:48
Происшествия
Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта
13:48
Общество
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отработали на тренажерах программу полета в космос
13:46
Происшествия
Личный телефон Максима Резника был зарегистрирован сегодня в Telegram
Все новости

Тихоокеанский флот получит серию подлодок «Варшавянка» к 2024 году
Армия
Тихоокеанский флот получит серию подлодок «Варшавянка» к 2024 году
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Москва, 18 августа. Строительство подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» будет закончено до 2024 года, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Предприятия должны завершить серию дизель-электрических субмарин «Варшавянка» в ближайшие три года. Все шесть субмарин после постройки будут переданы в распоряжение Тихоокеанского флота, сообщил Евменов по итогам рабочего совещания о подводном кораблестроении в Минобороны России.

Основными преимуществами подобных субмарин является превосходная скрытность и высокоточное вооружение. Такое сочетание позволит экипажам эффективно выполнять поставленные задачи, обратил внимание Евменов.

Постройкой субмарин занимаются «Адмиралтейские верфи». Полностью готовы три из шести подлодок: «Петропавловск-Камчатский, «Волхов» и «Магадан». Четвертая из них («Уфа») в настоящий момент строится. Еще две («Можайск» и «Якутск») ожидают закладки на стапелях.

Субмарина «Магадан» войдет в состав флота в ноябре 2021 года после завершения цикла государственных испытаний. В США также спрогнозировали усиление ВМФ РФ при помощи подлодки «Акула» с гиперзвуковыми ракетами, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Тихоокеанский флот получит серию подлодок «Варшавянка» к 2024 году
вмф рф евменов варшавянка подлодка тихоокеанский флот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru