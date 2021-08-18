Спасатели продолжают искать сорвавшихся со склона Ключевского вулкана туристов

Петропавловск-Камчатский, 18 августа. Представители МЧС заявили, что поисково-спасательная операция на Ключевском вулкане продолжается. Сейчас сотрудники экстренных служб поднялись на высоту 2,5 тыс. метров.

Здесь спасатели разбили лагерь для того, чтобы заночевать и пройти акклиматизацию во избежание горной болезни. С восходом солнца поиски продолжатся, сообщает источник ФАН в ведомстве.

В поисково-спасательной операции участвуют отряды Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и Краевое государственное казенное учреждение «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае». К операции привлечен 21 человек.

Сотрудники МЧС получили сигнал тревоги накануне вечером. Заявитель сообщил, что двое мужчин из туристической группы, совершавшей восхождение на Ключевской вулкан, пострадали. По предварительной информации, примерно на высоте 4100-4200 метров туристы оступились при спуске с ледника и упали со склона.