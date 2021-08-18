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Компания Genius сообщила о закрытии своего представительства в России
Экономика
Компания Genius сообщила о закрытии своего представительства в России
pexels.com  /  Polina Zimmerman

Москва, 18 августа. Производитель периферии для ПК Genius закрыл свое представительство в РФ. В дальнейшем он может и вовсе уйти с российского рынка.

Продажи бренда во втором квартале сократились на 65% год к году как в количественном, так и в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Тайваньская компания не выдержала конкуренции с другими производителями, в том числе Logitech. Согласно оценке дистрибуторов, ее доля на рынке снизилась с 15% до 3%. Сохранить продажи на рынке России Genius помогли бы ребрендинг и обновление модельного ряда, считают эксперты.

Между тем стало известно о прекращении компанией Dell поставок энергоемких компьютеров в ряд штатов США. Они потребляют энергии больше, чем позволяют местные стандарты.

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электроника компьютеры genius
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