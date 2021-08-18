Личный телефон Максима Резника был зарегистрирован сегодня в Telegram

Находящийся под домашним арестом и обвиняемый в незаконном сбыте наркотических веществ Максим Резник сегодня зарегистрировался в Telegram с личного телефона. Если канал Резника в этом мессенджере существует давно, то личный аккаунт появился только 18 августа. Это тем более странно, что у пока еще депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга есть запрет на общение со всеми лицами, кроме адвокатов, следователя и проживающих с ним в квартире людей.

На данный момент неизвестно: сам обвиняемый в сбыте запрещенных веществ Резник зарегистрировал аккаунт или это сделал другой человек, воспользовавшийся его телефоном. Если подтвердится факт того, что Максим Львович сам решил зарегистрироваться, то это может быть засчитано как нарушение меры пресечения.

«Резник может с использованием должностного положения и профессиональных связей принять меры к воспрепятствованию производства по делу, получая при помощи полученных в ходе длительной служебной деятельности профессиональных связей информацию о ходе расследования», — говорится в материалах ходатайства следствия о домашнем аресте.

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Именно поэтому суд согласился со следствием и запретил Резнику общение с использованием любых средств связей со всеми, кроме следователя, адвокатов, экстренных служб помощи и близких. Личный аккаунт же предоставляет неограниченные возможности разговора, и контролировать это невозможно.

Напомним, Максим Резник весной этого года был задержан полицией в одном из наркопритонов города, который скрывался под видом студии художника, родственника Резника.