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Ракетные комплексы «Бал» нанесут удары по морским целям на учениях в Крыму

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:10
Армия
Ракетные комплексы «Бал» нанесут удары по морским целям на учениях в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Симферополь, 18 августа. Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» выполнят учебные стрельбы в ходе маневров в Крыму.

В сообщении пресс-службы Черноморского флота РФ говорится, что в рамках учений российские военнослужащие проведут развертывание комплексов на полигоне Опук в районе Феодосии, а также подготовят их к стрельбам по морским целям.

Отмечается, что расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» заняли назначенные позиционные районы для слежения за надводной обстановкой и отработки алгоритма действий при нанесении ракетных стрельб. Военные также провели тренировку по выводу БПКРК из-под удара, смене и маскировке стартовых позиций.

Ранее сообщалось, что ракетные подразделения Тихоокеанского флота уничтожили группу условных кораблей вблизи Камчатки и провели отработку ряда нормативов. В Минобороны РФ также заявили о переброске ЗРК «Верба» и других видов вооружений на военную базу в Таджикистане, передает «Царьград».

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учения крым бастион
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