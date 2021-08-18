Ракетные комплексы «Бал» нанесут удары по морским целям на учениях в Крыму

Симферополь, 18 августа. Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» выполнят учебные стрельбы в ходе маневров в Крыму.

В сообщении пресс-службы Черноморского флота РФ говорится, что в рамках учений российские военнослужащие проведут развертывание комплексов на полигоне Опук в районе Феодосии, а также подготовят их к стрельбам по морским целям.

Отмечается, что расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» заняли назначенные позиционные районы для слежения за надводной обстановкой и отработки алгоритма действий при нанесении ракетных стрельб. Военные также провели тренировку по выводу БПКРК из-под удара, смене и маскировке стартовых позиций.

Ранее сообщалось, что ракетные подразделения Тихоокеанского флота уничтожили группу условных кораблей вблизи Камчатки и провели отработку ряда нормативов. В Минобороны РФ также заявили о переброске ЗРК «Верба» и других видов вооружений на военную базу в Таджикистане, передает «Царьград».