Бастрыкин поручил проверить инцидент с падением девочки-инвалида из коляски в Бийске

Барнаул, 18 августа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах травмирования ребенка-инвалида в Алтайском крае.

В СМИ появилась информация, что должностные лица Фонда социального страхования отказали девочке с ограниченными возможностями здоровья в выдаче инвалидной коляски. По словам мамы школьницы, ей приходилось пользоваться средством передвижения, которое не было приспособлено для ее заболевания.

Из-за этого девочка упала и сломала обе ноги. Бастрыкин поручил следственным органам СУ СКР по региону провести проверку и поставить его в известность о результатах.

Несколько дней назад Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Самарской области доложить об обстоятельствах инцидента, при котором десятилетний глухонемой мальчик получил проникающее ножевое ранение глаза.