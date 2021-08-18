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Мальчик-аутист трагически погиб в Крыму
Происшествия
Мальчик-аутист трагически погиб в Крыму
flickr.com  / 

Республика Крым. Воспитанник специализированного интерната, страдающий аутизмом, утонул в Северо-Крымском канале. Как стало известно ФАН, ребенок уехал кататься на самокате без присмотра взрослых.

В ОМВД по Кировскому району Республики Крым 17 августа поступило заявление от 31-летнего местного жителя о пропаже опекаемого им ребенка. Стражи порядка организовали поиски мальчика. Было установлено, что он уехал кататься на самокате в селе Новопокровка около 15:00 и до 18:00 не вернулся домой.

«Мы стали опрашивать местных жителей, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Одновременно проходили поиски на местности. Вскоре стало понятно, что погибший уехал в сторону Северо-Крымского канала. После того как мы осмотрели берег, мы нашли свидетельства того, что подросток утонул. Это произошло вечером».

Стражи порядка обнаружили у кромки берега одежду воспитанника интерната.

«На земле лежали шорты, майка, кепка и шлепанцы. Рядом стоял самокат. Граждане, знавшие 15-летнего мальчика, подтвердили, что вещи принадлежат ему. Мы стали осматривать водную поверхность и увидели тело подростка», — добавил источник.

По данному факту силовики проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Они выяснят, насколько правильно выполнял свои обязанности по воспитанию опекун утонувшего ребенка.

Тело погибшего отправили в городской морг Феодосии — там будет проведена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой покажут точную причину смерти. Однако есть все основания полагать, что произошел несчастный случай.

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дети крым аутизм несчастный случай утопление
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