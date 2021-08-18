Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 13:58
13:58
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Вануату в Тихом океане
13:55
Шоу-бизнес
Ведущая Оксана Федорова отреагировала на слухи о третьей беременности
13:53
Происшествия
Пойманного беглеца из ИВС в Истре этапируют в подмосковное СИЗО
13:52
Политика
Экс-участник ВИА «Самоцветы» высказался в поддержку Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
13:51
Общество
Netflix показал полную сцену из «Короны» с поющей Эммой Коррин в образе принцессы Дианы
13:51
Ливия
Политические силы Ливии поддержали решения Совместного военного комитета «5+5»
13:48
Происшествия
Крушение Ил-112В в Кубинке объяснили неисправностью системы флюгирования винта
13:48
Общество
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отработали на тренажерах программу полета в космос
13:46
Происшествия
Личный телефон Максима Резника был зарегистрирован сегодня в Telegram
13:46
Общество
Папа римский поблагодарил бога и причастных людей за вакцины от коронавируса
Все новости

Россиянка Тэрада обратила внимание на значимость партии «Родина» для политической жизни страны

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:06
Политика
Россиянка Тэрада обратила внимание на значимость партии «Родина» для политической жизни страны
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 18 августа. Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада поддержала партию «Родина» и ее работу.

Россиянка обратила внимание на значимость политического объединения для жизни государства. Она дала комментарий изданию «Народные Новости».

Ранее «Родине» отказали в регистрации на выборы в петербургское Заксобрание. Городской избирком принял решение не допустить до голосования всех кандидатов партии, выдвигаемых по списку политического объединения. По мнению комиссии, значительная доля собранных в поддержку претендентов подписей якобы являлась бракованной.

Председатель «Родины» Алексей Журавлев пообещал обжаловать решение горизбиркома. Он указал на нарушение избирательного законодательства при вынесении отказа в регистрации. Партия планирует отстаивать справедливость в суде. Мира Тэрада в беседе о «Родине» рассказала о ценностях политического объединения, которые могут нести пользу для России.

«Партия «Родина» выступает в защиту прав людей, что безусловно поспособствует социальному развитию. А возрождение национальной промышленной, хозяйственной и социальной инфраструктуры страны поспособствует развитию экономики», — подчеркнула глава ФБР.

Ранее политолог Инна Ветренко раскрыла возможные причины недопуска «Родины» к регистрации. Эксперт призвала рассмотреть вопрос о самой системе сбора подписей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россиянка Тэрада обратила внимание на значимость партии «Родина» для политической жизни страны
родина закс Тэрада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru