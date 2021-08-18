Россиянка Тэрада обратила внимание на значимость партии «Родина» для политической жизни страны

Санкт-Петербург, 18 августа. Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада поддержала партию «Родина» и ее работу.

Россиянка обратила внимание на значимость политического объединения для жизни государства. Она дала комментарий изданию «Народные Новости».

Ранее «Родине» отказали в регистрации на выборы в петербургское Заксобрание. Городской избирком принял решение не допустить до голосования всех кандидатов партии, выдвигаемых по списку политического объединения. По мнению комиссии, значительная доля собранных в поддержку претендентов подписей якобы являлась бракованной.

Председатель «Родины» Алексей Журавлев пообещал обжаловать решение горизбиркома. Он указал на нарушение избирательного законодательства при вынесении отказа в регистрации. Партия планирует отстаивать справедливость в суде. Мира Тэрада в беседе о «Родине» рассказала о ценностях политического объединения, которые могут нести пользу для России.

«Партия «Родина» выступает в защиту прав людей, что безусловно поспособствует социальному развитию. А возрождение национальной промышленной, хозяйственной и социальной инфраструктуры страны поспособствует развитию экономики», — подчеркнула глава ФБР.

Ранее политолог Инна Ветренко раскрыла возможные причины недопуска «Родины» к регистрации. Эксперт призвала рассмотреть вопрос о самой системе сбора подписей.