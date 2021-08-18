Киев, 18 августа. Власти Украины пытаются создать основания для увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) и назначения «залетного ставленника».

Соответствующее заявление сделал мэр Киева. По его словам, украинские представители правоохранительных органов постоянно проводят обыски на коммунальных предприятиях столицы и в городской администрации города. Кличко заявлял, что считает такие обыски давлением на киевскую власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.

«И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию и создать основания, чтобы вопреки конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», — подчеркнул он.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после провала США в Афганистане борьба за построение на украинской территории «нового, демократического государства» является бессмысленной. Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook, сообщала «Национальная служба новостей».

Крымский сенатор Сергей Цеков до этого рассказал, что Украина за 30 лет так и не смогла стать настоящим государством. По его словам, разрыв страны с Россией создан искусственно.