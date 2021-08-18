Сокращение сырьевых резервов "Газпрома" зафиксировано в Европе

Москва, 18 августа. «Газпром», пытаясь выполнить экспортные контракты, заметно сократил свои запасы голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) на территории Европы.

ПХГ, которые обычно используются зимой или во время ремонтных работ газопроводов, сейчас заполнены едва ли на 20%, тогда как средний по региону показатель находится на отметке 61,5%. В таких условиях растут риски не только для поставщика энергоносителя, но и для всего европейского рынка.

Основной причиной истощения запасов газа стала авария на заводе в Новом Уренгое, произошедшая 5 августа. По информации издательства «Коммерсантъ», сейчас в крупнейших европейских хабах находится порядка 1,1 млрд кубометров, или 18,5% от их проектного уровня. Газпром распечатал ПХГ, потому что из-за ЧП вынужден сократить экспортные поставки по газопроводу «Ямал — Европа».

В подобных условиях главным рычагом влияния России на поставки газа в Европу станет режим работы газопровода «Северный поток — 2». От этого зависит вопрос, сможет ли Старый Свет пережить грядущую зиму без потрясений из-за локальной или даже глобальной недостачи газа.