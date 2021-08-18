Киевский эксперт отказал Меркель в праве решать вопрос о транзите газа через Украину

Любые договоренности по транзиту газа из России через Украину до окончания действующего контракта с «Газпромом» могут носить только предварительный характер, заявил в интервью ФАН сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич.

Эксперт прокомментировал предположения СМИ о том, что одной из тем встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время ее визита в Москву станет поиск взаимовыгодного решения по транзиту газа через Украину.

«Меркель уходит, к власти в ФРГ придут другие люди, и, очевидно, они уже будут решать, какими могут быть возможные договоренности в перспективе. Но, с другой стороны, мне кажется, это личное дело Украины и России, если мы говорим о подписании договора о транзите. Да, Берлин может как-то попытаться повлиять на этот процесс, оказать содействие. Но подписать договор немецкие власти не могут», — заявил собеседник агентства.

Он напомнил о том, что контракт «Газпрома» о поставках голубого топлива в Европу с использованием украинской газотранспортной системы продолжит действовать до 2024 года.

«Да, Владимир Путин и Ангела Меркель наверняка будут обсуждать эту тему. Но я бы поостерегся делать какие-то прогнозы до даты окончания действующего контракта. Еще очень многое может изменится. Очень многое», — подчеркнул эксперт.

Ранее Дмитрий Марунич предрек Украине перебои с отоплением предстоящей зимой из-за значительного сокращения запасов газа в хранилищах.

По данным «Укртрансгаза», объемы топлива в стране на 15 августа составляли 17,6 млрд кубометров, что примерно на 30% меньше показателей прошлого года.