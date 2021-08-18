Бывший замдиректора МИАЦ во Владимире предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Владимир, 18 августа. Суд рассмотрит дело бывшего заместителя директора Медицинского информационно-аналитического центра во Владимире, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

Следствие завершило расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего замдиректора ГБУЗ ВО «МИАЦ». Мужчину обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Мошенничество и присвоение, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В частности, обвиняемый мошенническим путем получил прибавку к своей зарплате. С октября 2019 по июль 2020 года, не выполняя трудовые обязанности на новой должности, он незаконно обогатился на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Также известно, что в период, когда мужчина замещал директора учреждения, он похитил более 100 тысяч рублей, подписав несколько приказов о выплате себе повышенных стимулирующих надбавок за работу в должности аналитика.

Уголовное дело было направлено в Октябрьский суд города Владимира для его рассмотрения по существу.

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