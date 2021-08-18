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Банк России отчитался об объемах покупки валюты на внутреннем рынке

  /   Обновлено: 18 августа 2021 12:52
Экономика
Банк России отчитался об объемах покупки валюты на внутреннем рынке
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 августа. Центральный банк РФ приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 17 августа на сумму 14,3 млрд рублей. Такие данные представлены на сайте финансового регулятора.

Объем валюты, купленной Центробанком с расчетами 16 августа 2021 года, также составлял 14,3 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января возвратился к покупкам валюты по бюджетному правилу. В случае роста цены на нефть выше цены отсечения (43,3 доллара за баррель) производятся покупки валюты, а при сокращении ниже этого уровня осуществляются продажи. За данный период объем покупки валюты на внутреннем рынке страны достиг 1 трлн 221,9 млрд рублей.

Также ЦБ ранее представил данные по валютным долгам жителей России. Объем валютной задолженности населения в пересчете на рубли впервые опустился ниже 100 млрд рублей.

Доллар подойдет для хранения средств только в краткосрочном периоде — от нескольких месяцев до одного года, рассказала сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова. В ближайшие два-три года доллар рискует утратить статус мировой резервной валюты, цитирует ее «ФедералПресс».

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