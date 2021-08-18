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Японский этап «Формулы-1» отменили из-за коронавируса

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:03
Спорт
Японский этап «Формулы-1» отменили из-за коронавируса
wikipedia.org  /  AngMoKio/CC BY-SA 4.0

Токио, 18 августа. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Японии отменили из-за ситуации с COVID-19.

Пресс-служба «Формулы-1» сообщила об отмене Гран-при Японии. Соответствующее решение принято в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией на территории азиатского государства.

Гран-при Японии должно было пройти 10 октября. В прошлом году гонка на автодроме «Судзука» также была отменена из-за ситуации с коронавирусом. Ближайший этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.

Ранее стало известно о допуске зрителей на гонки в рамках Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1». Об этом рассказал губернатор одноименного штата Жоау Дориа.

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формула-1 отмена Гран-при Японии коронавирус
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