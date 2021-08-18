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Сенатор Пушков считает, что США готовы начать новую войну
Политика
Сенатор Пушков считает, что США готовы начать новую войну
wikipedia.org  /  U.S. Air Force / Public Domain

Москва, 18 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что США вполне могут развязать новую войну после поражения в Афганистане.

Как сообщает портал monavista.ru, высказывая такое мнение, сенатор привел в пример схожие рассуждения аналитиков издания The Hill. Он даже процитировал одного из экспертов: «Америка начнет новую войну».

«Реакцией Вашингтона на поражение в Афганистане может стать стремление взять где-то военный реванш, чтобы восстановить авторитет США. Но, скорее всего, «сценарий реванша» ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесет. США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну», — считает сенатор.

По словам Пушкова, за действиями американской администрации сейчас пристально наблюдает весь мир. И союзники, и противники США уверены, что Америка потерпела самое настоящее военное поражение в Афганистане. Именно поэтому Вашингтону срочно необходима победоносная война, чтобы скорее смыть афганский позор. Иначе с США могут перестать считаться, назвав их слабыми. Многие и так полагают, что Америка уже далеко не сверхдержава.

Ранее ФАН сообщал, что республиканцы стали требовать импичмент для Байдена после провала в Афганистане.

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