Выплата в 10 тысяч рублей на школьников РФ: кто и по чьей вине останется без денег

Начало августа 2021 года ознаменовалось приятной новостью для всех родителей и опекунов, у которых есть дети школьного возраста. Началось перечисление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, о которой ранее сообщил президент России Владимир Путин. Выплата носит единовременный характер и предназначена для подготовки детей к школе, в перспективе ее планируют сделать ежегодной.

Однако так нужные перед первым сентября деньги получат не все родители школьников. Кто и по чьей вине остался без денег и есть ли возможность это исправить — разъясняет ФАН.

Кто и по чьей вине не получит 10 тысяч на ребенка-школьника

Виноват жадный родитель

Увы, самая обидная и возмутительная причина, по которой некоторые дети могут остаться без так необходимых денег, — это наличие жадного безответственного родителя, которому наплевать на своего ребенка. Ранее уже были зафиксированы случаи, когда родитель, бросивший семью, не принимающий участия в воспитании ребенка и не оказывающий ему материальную помощь, но при этом не лишенный родительских прав, оформляет деньги на себя, успевает их получить и даже потратить. Формально — все по закону: в данном случае действует принцип — кто раньше встал… (то есть кто первый подал заявление на выплату).

Чтобы вернуть детские деньги, второму родителю (не будем лукавить, чаще всего это матери, в одиночку воспитывающие детей при живом отце) приходится добиваться справедливости административными мерами или через суд.

Виновата безответственность

Если родителя, скорее, можно назвать горе-родителем — то есть если он лишен родительских прав на ребенка, школьные деньги ему получить (и с высокой долей вероятности потратить не по назначению) не удастся. При этом если у такого родителя есть и другие дети школьного возраста, в отношении которых он не лишен родительских прав, деньги на «оставшихся» отпрысков ему выдадут. Но вот на что пойдут эти выплаты, остается большим вопросом и серьезной головной болью контролирующих органов.

«Виноват» возраст

Увы, без выплат остались дети, которым не исполнилось шесть лет на 1 сентября 2021 года, даже если такой ребенок уже сел за парту. В законе прописано, что деньги выплачиваются на школьников с 6 (строго на 1 сентября 2021 года) до 18 лет, для учащихся с инвалидностью — до 23 лет. Особенно обидно, если ребенку не хватило до заветного возраста буквально несколько дней, а школа уже пошла на то, чтобы принять его в первый класс.

ФБА «Экономика сегодня» /

Виновата невнимательность заявителей

Школьную выплату не получат родители, которые указали неверные данные в заявлении или не свой счет (деньги можно получить только через банк, только на свой счет). Важное уточнение, для тех, у кого нелады с кредитной историей: эти 10 тысяч не могут списать за долги и не облагают налогом. Отказ в выплате по «техническим» причинам можно обжаловать, так что эта ситуация самая простая — все еще можно исправить, время пока есть.

Деньги предназначены только для россиян

Нужно помнить, что выплата рассчитана только на граждан России. Поэтому, если один из родителей ребенка не имеет гражданства РФ, заявление на выплату должен подать тот, у кого есть российский паспорт, иначе денег не будет. Также нельзя получить школьную выплату, если граждане РФ с детьми-школьниками живут за границей.

Оформить выплату можно до 31 ноября 2021 года, деньги перечисляют до 31 декабря, затем права на это пособие теряются. Деньги на одного ребенка может оформить один из родителей или опекунов через сайт госуслуг, а также в МФЦ.

Советы психолога, как подготовить ребенка к школе, представлены в инфографике ФАН.