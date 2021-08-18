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В СМИ продолжают распускать слухи о примирении принцев Гарри и Уильяма
Общество
В СМИ продолжают распускать слухи о примирении принцев Гарри и Уильяма
wikimedia.org  /  Mark Jones / CC BY 2.0

Лондон, 18 августа. В СМИ все чаще говорят, что герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон договорились уладить давние распри их супругов и раз и навсегда решить семейную проблему. Неизвестно, так ли это на самом деле, невестки действительно решили нормально общаться, но журналисты сообщили о совместной работе женщин над документальным проектом для Netflix, пишет Marie Claire.

«Меган и Кейт на самом деле очень хорошо ладят и часто общаются. Меган говорила с ней о сотрудничестве в проекте для Netflix, документальном фильме, который осветит благотворительную деятельность Кейт и то огромное влияние, которое она оказала своей благотворительностью», — сообщает анонимный источник.

Доподлинно неизвестно, имеют ли эти слухи хоть какую-нибудь связь с реальностью. Документальный фильм о благотворительной деятельности Кейт Миддлтон — странный способ привлечь внимание к проблемам. Зная герцогиню Кембриджская, услуги американской развлекательной компании не ее стиль. Вряд ли она бы согласилась на такое. Обычно супруга принца Уильяма использует другие пути. Таинственный инсайдер, заявивший, что Кэтрин польстилась на предложение невестки, скорее всего, просто не существует или является пустословом и сплетником.

Сейчас известно, что следующий документальный проект, который появится на экранах, создали Гарри и Меган, он будет посвящен испытаниям, которые выпали на долю военных, принимающих участие в играх. Он носит название «Сердце Invictus», и его снял режиссер Орландо фон Айнзидель и продюсер Джоанн Натасегара. Фильм был снят при поддержке Invictus Games Foundation, патроном которого является 36-летний королевский внук.

Скорее всего, слух о возможном «сотрудничестве» Кейт и Меган — очередная утка. Таким образом пиарщики Сассекских хотят убедить читателей, что отношения Гарри и Меган с Виндзорами станут лучше.

Ранее, после рождения второй дочери Гарри и Меган, в СМИ также появился слух, что Кембриджская и Сассекская сблизились, активно обсуждают новорожденную Лилибет Диану и советуются по вопросам материнства.

Но опытные почитатели королевской семьи сразу же заметили подвох. Ведь даже поздравление Меган с сорокалетием от Уильяма и Кейт показало все. Становится ясно: Сассекские никогда не вернутся в официальную королевскую повестку. Их выходки стали последним гвоздем в крышку гроба отношений с двором.

Ранее сообщалось, как младший сын Елизаветы II относится к Меган и Гарри.

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